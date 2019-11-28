Emekliye intibak zammı, 3600 ek gösterge düzenlemesi ve 2020'de yapılacak olan emekli maaşı desteği hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Emekli maaşına destek müjdesi vatandaşları heyecanlandırdı. Hükümet, 12 milyon emeklinin refah düzeyini yükseltmek, gelişme hızından daha fazla pay almalarını sağlamak için 2020'de de tüm imkanları sunacak. Sunulacak olan destekler arasında ek ödeme, intibak düzenlemesi de bulunuyor. Emekli maaşına yapılacak olan yeni uygulaması sizler için derledik.

EMEKLİYE DESTEK MÜJDESİ

Hükümet, 12 milyon emeklinin refah düzeyini yükseltmek, gelişme hızından daha fazla pay almalarını sağlamak için 2020'de de tüm imkanları sunacak. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ocak ve temmuzda önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur ve memur emeklisi maaşları da ocakta yüzde 4, temmuzda yüzde 4 zamlanacak, ayrıca oluşan enflasyon farkı yansıtılacak. Tüm emeklilere 2 kez biner lira bayram ikramiyesi ödenecek. Emeklilerin gelecekte yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalmalarını engellemek, sosyal güvenlik hizmetlerini güçlendirmek için 2020 destek ajandasında yer alan başlıklar şöyle:

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ