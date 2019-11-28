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  • 29.11.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 09:42

Genç Üniversiteli bursu kaç para? ne zaman hangi tarihte ayda ödenecek?

'nin üniversite öğrencilerine ödeyeceği burs sonuçları açıklandı. 30 bin öğrenciye 3 bin 200'er lira vereceğini duyuran İBB sonuçları duyurdu. Günlerdir başvuru sonuçlarını bekleyen üniversite öğrencileri, İBB'nin https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc sayfasından başvuru sonuçlarına kişisel bilgilerini doldurarak ulaşabilecekler. İşte, İBB burs başvuru sonuçları öğrenme sayfası ve konuyla ilgili bilgiler.

İBB bursları ilk ödeme ne zaman hangi ayda ödenecek?

18-24 Kasım 2019 tarihleri arasında 55.968 kadın ve 52.560 erkek olmak üzere toplam 108.528 kişinin başvuruda bulunduğu İBB burs sonuçları dün saat 22.00'de açıklanmıştı. İBB sonuçları TC kimlik no, ve doğum yılı ile sorgulanacak. İBB bursu kazanan 30 bin öğrenciye 3 bin 200 lira ödenecek. Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır. Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır. Peki İBB bursları ilk ödeme ne zaman hangi ayda ödenecek?

İLK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK

Başkan İmamoğlu'nun yaptığı duyuruda, ilk ödemelerin aralık ayı içerisinde yapılacağı duyuruldu. Asil öğrenci listesinde yer alan ancak burs kazanmasına rağmen işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin yerine yedek liste üzerinden eklemeler yapılacak

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