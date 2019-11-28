Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.11.2019 15:56
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 15:56

ne zaman açıklanacak? 2019 Kasım beklentisi açıklandı mı?

Kasım ayının son günlerinde olduğumuz şu günlerde " oranları" hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon oranları için geri sayım devam sürüyor. Bu kapsamda çok araştırılan sorular arasında " ne zaman açıklanacak?" sorusu bulunuyor. Peki, 2019 Kasım enflasyon beklentisi açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

Kasım ayı enflasyon oranları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Ekonomi alanında konuda belirleyecek enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. "Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak" sorusu bu kapsamda merak edilen soruların başında yer alıyor. İşte Kasım ayı enflasyon beklentisine dair detaylar...

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayının enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacaktır.

Enflasyon beklentisi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2019 Kasım enflasyon beklentisi açıklandı mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri