Kasım ayı enflasyon oranları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Ekonomi alanında konuda belirleyecek enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. "Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak" sorusu bu kapsamda merak edilen soruların başında yer alıyor. İşte Kasım ayı enflasyon beklentisine dair detaylar...

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayının enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacaktır.

Enflasyon beklentisi için bir sonraki sayfaya geçiniz...