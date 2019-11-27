Kadroya geçen taşeron işçiye ek ödeme ve KİT'lere kadro haberleri ve son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de taşeron işçi ve mevsimlik geçici işçilerin ekibe alınmasına ilişkin karar yayımlandı. Karara bakılırsa KİT'ler ihtiyaca bakılırsa 2020'de taşeron işçileri kadroya alabilecek. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan yazıya nazaran, devamlı işçi kadrosu için boş kadro bulunacağı durumlarda 2 sayılı kararnamenin 8. maddesi uyarınca kadro ihdas edilmeksizin tayin işlemi tesis edilmemesi istendi. KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir.

TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA ZAM VE KADRO HABERLERİ

KADROYA GEÇMEK İÇİN 2 YIL ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 . maddesinde , KİT 'lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınması için şu ifadelere yer verildi:

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibariya en az 2 yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ