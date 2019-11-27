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  • 28.11.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 09:38

'den müthiş konut fırsatı! TOKİ'den 310 lira taksitle ucuz konut başvuru şartları nedir?

ucuz konut fırsatlarına bir yenisi daha eklendi. Ev almak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu yıl özellikle emekli ve dar gelir gruplarının yüzünü güldürdü. Birçok ilde konutlarını satışa çıkaran TOKİ, kasım itibarıyla 1981 konutu daha satışa çıkardı. Evlerin taksiti emeklilerin bütçesine uygun olacak şekilde 80 bin liradan, taksitler de 310 liradan başlayarak artıyor.

TOKİ'den müthiş konut fırsatı!

Türkiye'nin farklı noktalarında konut inşasına devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu yıl özellikle emekli ve dar gelir grubuna odaklandı. Emekli, kesime hitap eden konutlar 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 olarak satışa sunuluyor. Farklı konut seçeneklerinin yer aldığı projelere başvurmak isteyenlerin aylık hane halkı gelirinin, en fazla 4 bin 500 TL olması gerekiyor. Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 19 ilde 186 iş yeri ile 15 ildeki 56 konutu açık artırma yöntemi ile satışa sundu. İşte TOKİ'den 310 lira taksitle ucuz konut başvuru şartları...

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TAKSİTLER 310 LİRADAN BAŞLIYOR

Birçok ilde konutlarını satışa çıkaran TOKİ, kasım itibarıyla1981 konutu daha satışa sundu. 24 ilde hayata geçirilen konut projeleri, özellikle emekli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Evlerin taksiti emeklilerin bütçesine uygun olacak şekilde 80 bin liradan, taksitler de 310 liradan başlayarak artıyor. 20 yıla kadar yani 240 ay vade seçeneğiyle ödeme imkanı sunan TOKİ, hiç evi olmayan emeklileri konut sahibi yapıyor. İnşa ettiği konutları sadece bir bina olarak değil, kazandırdığı yan alanlarla birlikte bir sosyal yaşam alanına dönüştürüyor.

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