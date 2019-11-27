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  • 27.11.2019 13:37
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 13:38

'dan akademi: Haftada 5 gün eğitim, harçlık devletten

işsiz vatandaşları iş sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR'dan yeni bir proje daha hayata geçiyor. Mithat Yurdakul'un haberine göre, farklı kesimlerden ve farklı eğitim seviyelerinden işsizler, çeşitli alanlarda uzmanlık kazanarak meslek edinebiliyor. Çoban olmak isteyenler her hafta 5 gün olmak üzere, toplamda 13 gün kurs alacak. 20 liradan 50 liraya kadar harçlık da alınan kurslarda katılımcılara 'taahhütname' imzalatılıyor. Peki İŞKUR'dan akademisi başvuru şartları açıklaması haberimizde.

İŞKUR'dan haftada 5 gün eğitim, harçlık devletten

İŞKUR işsizlere uzmanlık kazandırarak iş sahibi yapıyor. Meslek edindirme programları arasında Tokat'taki çobanlık kursu da var, Nallıhan'daki grafik animasyon kursu da. İŞKUR'un düzenlediği meslek edindirme programları arasında Tokat'taki çobanlık kursu da yer alıyor. Çoban olmak isteyenler her hafta 5 gün olmak üzere, toplamda 13 gün kurs alacak. Kursa 16-70 yaş arası işsizler başvurabilecek. Çobanlık için 13 günde toplam 104 saat ders verilecek Şırnak'ta aşçı yardımcısı, Nallıhan'da da üç boyutlu grafik animasyoncusu yetiştirilecek.

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20 liradan 50 liraya kadar harçlık

20 liradan 50 liraya kadar harçlık da alınan kurslarda katılımcılara 'taahhütname' imzalatılıyor. Kursa katılanlar farklı meslekte 6 ay geçmeden başka kursa katılamıyor. Kursa katılabilmek için İŞKUR'a kayıt olmak gerekiyor.

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