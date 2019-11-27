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  • 27.11.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 11:54

: Bugün itibarıyla çağrıya çıktık, derhal başvurabilirler

Sanayi ve , "Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu Program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler." dedi.

Bakan Varank: Derhal başvurabilirler

Sanayi ve , Para Dergisi Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi 2019'da konuştu.

Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenlediklerini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini Teknoyatırım'a kabul edeceğiz. Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu Program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler."

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