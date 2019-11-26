Son dakika: Bakan Varank müjdeyi verdi: İlk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız." dedi.

İşte Bakan Varank'ın açıklamasından öne çıkanlar:

2023 YILINDA RAYLARLA BULUŞTURACAĞIZ

Milli Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız. Türkiye'nin Otomobili projesi devam ediyor.

'TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ' ARALIK AYINDA KAMUOYUNA TANITILACAK

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak.

1,5'LUK TEMİNAT BEDELİNİ DE YÜZDE 1'E ÇEKİYORUZ

Ticaretin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için Yasal Metroloji faaliyetlerini yürütüyoruz. Yılın ilk 10 ayında, 1 milyon 354 bin 934 ölçü aletinin muayenesini gerçekleştirdik. Bu muayenelerde teknik düzenlemelere aykırı bulunan 3 bin 900 ölçü aleti için ceza kestik.

Uygulamaya yeni başladığımız KOBİ Finansman Destek Programıyla da; işletme ve makine teçhizat kredilerinde finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz.Bu programda geçtiğimiz hafta 175 baz puan faiz indirdik. Kredi Garanti Fonu tarafından uygulanan yüzde 1,5'luk teminat bedelini de yüzde 1'e çekiyoruz.

5 YILDA 7 MİLYAR LİRA SİPARİŞ ALDI

Savunma sanayisi şirketlerimiz son 5 yılda 7 milyar liraya yakın yurt içi ve yurt dışı sipariş aldı.

TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsünü kurma kararı aldık.

MİLLİ UZAY PROGRAMI'NI 2020'DE İLAN EDECEĞİZ

Uzayda olmayan ülkelerin, gelecekte yeryüzünde sözü olmayacak anlayışıyla hazırladığımız Milli Uzay Programı'nı, 2020'de ilan edeceğiz