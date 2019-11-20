Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişimi için atılan yeni adımı müjdeleyerek, "KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programı'nda faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık indirim yaptı" dedi. ATO Congresium'daki 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde konuşan Varank, KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması için çeşitli programlar yürüttüklerine dikkati çekerek, bu yıl 700'e yakın KOBİ'nin farklı programlar aracılığıyla 220 milyon liralık kaynaktan faydalandığını dile getirdi. Kredi Garanti Fonu ile imzaladıkları protokolle KOBİ Finansman Destek Programı'nı devreye aldıklarını hatırlatan Varank, şunları kaydetti:
500 BİN TL DESTEK
"Bu yeni programda, KOSGEB'in girişimcilik desteklerinden yararlanan ya da yararlanmayı planlayan geleneksel girişimcilere 50 bin, stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletmelere de 500 bin liraya kadar kredi finansman desteği sağlıyoruz. Finansal piyasalardaki son dönem eğilimleri ve ekonomideki canlanmayı dikkate alarak KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişimi için KOSGEB'in bankalarla yaptığı protokolde firmalarımızın lehine değişikliğe gittik. KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programı'nda faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaptı. Kredi kullanan KOBİ'ler, artık 15 bin liraya kadar daha az maliyetli finansman kullanabilecek."
PROJELERE 3.5 MİLYAR LİRALIK HİBE
Firmaları, proje esaslı araştırma ve teknoloji geliştirmeye teşvik ettiklerini, işbirliği geliştirmelerini sağladıklarını kaydeden Varank, "Son 5 yılda, 7 bin 500 firma ve üniversitenin 9 binin üzerindeki projesine yaklaşık 3.5 milyar lira hibe verdik" dedi.
Bakan Varank tarafından 13 kategoride toplam 39 ödül sahiplerine takdim edildi. Ayrıca, belge almaya hak kazanan 735 firmaya Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Belgesi verildi.
500 BİN TL DESTEK
"Bu yeni programda, KOSGEB'in girişimcilik desteklerinden yararlanan ya da yararlanmayı planlayan geleneksel girişimcilere 50 bin, stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletmelere de 500 bin liraya kadar kredi finansman desteği sağlıyoruz. Finansal piyasalardaki son dönem eğilimleri ve ekonomideki canlanmayı dikkate alarak KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişimi için KOSGEB'in bankalarla yaptığı protokolde firmalarımızın lehine değişikliğe gittik. KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programı'nda faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaptı. Kredi kullanan KOBİ'ler, artık 15 bin liraya kadar daha az maliyetli finansman kullanabilecek."
PROJELERE 3.5 MİLYAR LİRALIK HİBE
Firmaları, proje esaslı araştırma ve teknoloji geliştirmeye teşvik ettiklerini, işbirliği geliştirmelerini sağladıklarını kaydeden Varank, "Son 5 yılda, 7 bin 500 firma ve üniversitenin 9 binin üzerindeki projesine yaklaşık 3.5 milyar lira hibe verdik" dedi.
Bakan Varank tarafından 13 kategoride toplam 39 ödül sahiplerine takdim edildi. Ayrıca, belge almaya hak kazanan 735 firmaya Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Belgesi verildi.
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