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  • 27.11.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 11:50

Son dakika: Ankara'da büyük operasyon: Gözaltı listesinde 2 eski vekil de var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, / talimatıyla "çukur olayları" eylemine katıldığı belirtilen ikisi eski milletvekili 13 şüpheli ile başka soruşturma kapsamındaki 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: Ankara'da büyük operasyon: Gözaltı listesinde 2 eski vekil de var

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü /'nın "çukur olayları" sırasında "ANF" isimli medya kuruluşu aracılığı ile ilettiği talimatla 8 Şubat 2016'da örgüt lehine yapılan eyleme katılanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli çeşitli illerde 13 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendiği, 9 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

GÖZALTI LİSTESİNDE 2 ESKİ VEKİL DE VAR
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan eski milletvekili Behçet Yıldırım'ın gözaltına alındığı Mizgin Irgat'ın ise henüz yakalanamadığı öğrenildi.

Öte yandan PKK/KCK'ya yönelik başka bir soruşturmada 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.



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