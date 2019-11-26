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  • 27.11.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 09:23

11 hangi 'larda satılıyor? Migros iPhone 11 kampanyası! Migros Efsane Cuma telefon fiyatları!

11 kampanyası! Her yıl odluğu gibi bu sene de Black Firday indirimleri çeşitli mağazalarda başladı. için kampanya hazırlayan markalardan biri ise Migros oldu. Migros'un indirim kampanyası dikkat çekti. İşte Migros Black Friday indirimi! Detaylar haberimizde... Migros da Black Friday için, Müthiş Cuma kampanyasını bugünden itibaren başlattı. Çeşitli üründe indirim fırsatı olan kampanyanın öne çıkan ürünü ise Apple iPhone 11. Migros çeşitli renkleri ile 64 GB Aplle iPhone 11'i 7.999 TL yerine 5.999 TL'ye satacağını duyurdu. Kampanya stoklarla sınırlı.

Migros iphone 11 indirimi! Telefon fiyatları ne kadar?

Efsane Cuma çılgın indirimleri devam ediyor. Son olarak Migros iPhone 11 kampanyası açıkladı ve mağazalarda izdiham yaşandı. Migros iPhone 11 kampanyası Black Friday'ın yaklaşmasıyla birlikte Migros da tüketiciler için bir kampanya hazırladı. Migros'un kampanyasında iPhone 11 kampanyası ise dikkat çekti. Migros'ta iPhone 11'un fiyatı ise merak konusu oldu. İşte Migros Black Friday indirimi! Merak edilen detaylar haberimizde... Migros İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi'nin ortak girişimi ile 1954 yılında kurulmuştur.


IPHONE 11 HANGİ MİGROS'LARDA SATILIYOR?

Telefonlar hiper formatlı ve konsept mağazalarda satışa sunuldu. Cep telefonu satılan mağazalara ait liste migroskop dergisinde yer alıyor.

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