Efsane Cuma çılgın indirimleri devam ediyor. Son olarak Migros iPhone 11 kampanyası açıkladı ve mağazalarda izdiham yaşandı. Migros iPhone 11 kampanyası Black Friday'ın yaklaşmasıyla birlikte Migros da tüketiciler için bir kampanya hazırladı. Migros'un kampanyasında iPhone 11 kampanyası ise dikkat çekti. Migros'ta iPhone 11'un fiyatı ise merak konusu oldu. İşte Migros Black Friday indirimi! Merak edilen detaylar haberimizde... Migros İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi'nin ortak girişimi ile 1954 yılında kurulmuştur.



IPHONE 11 HANGİ MİGROS'LARDA SATILIYOR?

Telefonlar hiper formatlı ve konsept mağazalarda satışa sunuldu. Cep telefonu satılan mağazalara ait liste migroskop dergisinde yer alıyor.

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