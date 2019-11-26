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  • 26.11.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 13:15

Başkan Erdoğan müjdeledi: İlk etapta 500 noktada açılacak

Başkan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. alanında da önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 500 noktada ne ait satış noktalarının açılacağını duyurdu.

Başkan Erdoğan müjdeledi: İlk etapta 500 noktada açılacak

Katar dönüşü AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, alanında da önemli konulara değindi. Türkiye'ye güvenen herkesin kazanacağını söyleyen Erdoğan, Türkiye genelinde 500 noktada ne ait satış noktalarının açılacağını da müjdeledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarının o bölümü:
Ülkemize güvenen, yatırım yapan herkes kazandı, kazanmaya devam edecek. Bugün buradan tüm milletime sesleniyorum. Bırakın doları moları, paramıza dönün. Türk Lirasına dönelim. Türk Lirası kaybettirmiyor. Türk Lirasına dönelim, yerliliğimizi, milliliğimizi burada da gösterelim. Son dönemde bölgemizdeki kimi ülkelerde ülkemiz menşeli ürünlere yönelik sinsi bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz. İnşallah bir yeni adım daha atacağız. Tarım Kredi Kooperatifimiz yoğun bir şekilde Türkiye genelinde ilk etapta 500 noktada Tarım Kredi Kooperatifi olarak, muhteşem diyebileceğimiz kendi satış mağazalarını ilk etapta açacak. Bu sayı daha sonra da artırmaya devam edecek. Gerek fiyatlardaki ucuzluk, istikrar. Bu mağazaların da inanıyorum ki halkım için çok çok önemli bir çıkış olacak, çok çok önemli bir adım olacak.

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