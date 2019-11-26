Bankalar faiz indirimleri yaptıkça mevduat faiz oranları da düşüyor. Merkez Bankası yaptığı faiz indirimleri sonrasında vadeli mevduat faizi oranları da gerilemeye devam ediyor. Bu bağlamda aylık yani 32 günlük kredi faiz oranları merak ediliyor. Burgan Bank mevduat kredi faiz oranı en yüksek veren bankadır. Burgan Bank beklenmedik bir hamle yapmış ve en yüksek faiz oranı rakamını yükselterek yüzde 14.10 seviyesine çekmişti. Bu bağlamda Burgan Bank tarafından yapılan güncellemenin ardından 10 bin liranın aylık faiz getirisi 105 liraya oldu.

İşte bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları...



EN FAZLA MEVDUAT FAİZ ORANI HANGİ BANKADA?

Burgan Bank beklenmedik bir hamle yapmış ve en yüksek faiz oranı rakamını yükselterek yüzde 14.10 seviyesine çekti.

ING Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 16,00

Fibabanka Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 14.00

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