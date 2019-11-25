Asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda asgari ücret belirleme komisyonu için geçtiğimiz gün çok kritik bir açıklama yapıldı. Asgari ücret ile çalışanların merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri toplantı tarihi belli oldu. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından yapılacak ilk toplantı tarihinin 2 Aralık 2019 günü olduğu belirtildi. Devlet şimdi, işverenle karşı karşıya gelmeden asgari ücrete ek destek formülü yapmaya hazırlanıyor. Asgari ücret görüşmelerinden çıkacak olan zam oranı milyonlarca asgari ücretle çalışanı ya sevindirecek ya da hüsrana uğratacak. Asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de

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İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tespit toplantısının ilkinin 2 Aralık'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınde gerçekleştirilecek. Taraflar yeni asgari ücretin belirlenmesi için bir araya gelecek.

Taraflar yeni asgari ücretin belirlenmesi için bir araya gelecek.İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Ayrıca komisyonun son toplantısı yine bakanlıkta gerçekleştirilecek.

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