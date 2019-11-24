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e ayarı! 2020 i kaç lira olacak?

Önümüzdeki yıl uygulanacak için pazarlıklar başlıyor. Bu güne kadar yapılan artışlar hep u geçti. Bu yıl da yüzde 15'in üzerinde artış bekleniyor. Peki, 2020 i kaç lira olacak? Asgari ücrette ne kadar artış yaşanacak? İşte merak edilen detaylar...



Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret için pazarlıklar başlıyor. Bu güne kadar yapılan artışlar hep enflasyonu geçti. Bu yıl da yüzde 15'in üzerinde artış bekleniyor. 2020 asgari ücreti kaç lira olacak, işte o hesap...

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