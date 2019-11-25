Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen projeler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, son olarak kurum tarafından 19 ilde 186 iş yeri ile 15 ildeki 56 konutu açık artırma yöntemi ile satışa sunuldu. İşte satışın yapılacağı o iller ve başvuru detayları...

HANGİ İLLERDE SATIŞ YAPILACAK?

Açık artırmaya sunulan 56 konut, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Manisa, Niğde ve Tunceli şehirlerinde bulunuyor.

Alıcılar, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Çankırı, Çorum, Düzce, İstanbul, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Van'da satışa sunulan 186 iş yerine yüzde 10, 15, 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecek.

Satış şartları ve detayları için bir sonraki sayfaya geçiniz...