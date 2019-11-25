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  • 25.11.2019 16:21
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 16:25

15 ilde konut ve 19 ilde iş yeri satışına başladı! Hangi illerde satış yapılacak? Yüzde 25 peşin...

Toplu Konut İdaresi () tarafından satışa sunulan konut ve iş yerleri, vatandaşlar tarafından yakından inceleniyor. Son olarak TOKİ, 19 ilde 186 iş yeri ile 15 ildeki 56 konutu açık artırma yöntemi ile satışa sundu. Ev ve iş yeri alma düşüncesi olan binlerce vatandaş şimdi satışların hangi illerde yapıldığını ve satış şartlarının neler olduğunu araştırıyor. Peki, TOKİ konut ve iş yeri satışı hangi illerde yapılacak? İşte cevabı...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen projeler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, son olarak kurum tarafından 19 ilde 186 iş yeri ile 15 ildeki 56 konutu açık artırma yöntemi ile satışa sunuldu. İşte satışın yapılacağı o iller ve başvuru detayları...

HANGİ İLLERDE SATIŞ YAPILACAK?

Açık artırmaya sunulan 56 konut, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Manisa, Niğde ve Tunceli şehirlerinde bulunuyor.

Alıcılar, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Çankırı, Çorum, Düzce, İstanbul, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Van'da satışa sunulan 186 iş yerine yüzde 10, 15, 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecek.

Satış şartları ve detayları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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