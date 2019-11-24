2020 yılı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi 82 milyon vatandaşa destek içeriyor. 2020'de yaşlılara, engellilere, dar gelirlilere daha fazla destek verilecek, sosyal yardımlar 7.4 milyar lira artacak. 2019 yılı bütçesinde 62.1 milyar lira olan sosyal yardımlara ayrılan kaynak miktarı, 2020 bütçesinde 69.5 milyar liraya çıkarıldı. Bu bağlamda yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekli, memur, asgari ücretli, engelli ve işsizlik evde bakım maaşı artışı hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Engelli vatandaşlara bakan yakınlarına ödenen maaşlar için de 9.4 milyar liralık kaynak sağlanacak. Buradaki artış ise yüzde 10.59'a ulaştı.

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GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Ocak'ta emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de artacak. Yüzde 6.82'lik 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur'luların gelirlerinde 80 ile 401 lira arasında artış yaşanacak. Peki bu artışlarla 2020 güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2020 Ocak ayı zamlı yeni emekli maaşı listesi... Emekliler Ocak zammı merakla bekliyor. Zam oranını gösterecek enflasyon verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor.

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