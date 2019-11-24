Bugün emekli olunca kaç para maaş alırım? Sorusu milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Bunu öğrenmenin ise kolay bir yolu var.

2020 yılına az bir zaman kala yoğun ve yorucu geçen bir çalışma yılını daha geride bırakmaya hazırlanan milyonlarca çalışan, emekli olma hayallerine bir adım daha yaklaştı. Emekli olacakları zamanda ne kadar maaş alacaklarını merak eden vatandaşlar, emeklilik maaşı hesaplama ekranıyla birlikte öğrenebiliyorlar. Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Peki, emekli olunca ne kadar maaş alırım?

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