Emekli maaşına %8 ek ödeme | 2020 SSK SGK Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
12.3 milyon emekli bir yandan emekli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammını beklerken, bir yandan da gelirini artıracak talepleri bekliyor. Emekliler, maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödemenin artırılmasını bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de oranın en az yüzde 8'e çıkarılmasını istiyor. Peki, emekli maaşı ek ödemelerinin artması ile birlikte SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaşı ek ödemeleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
24.11.2019 09:00
- Son Güncelleme: 24.11.2019 09:00
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