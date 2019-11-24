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Emekli maaşına %8 ek ödeme | 2020 SSK SGK Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

12.3 milyon emekli bir yandan emekli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammını beklerken, bir yandan da gelirini artıracak talepleri bekliyor. Emekliler, maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödemenin artırılmasını bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de oranın en az yüzde 8'e çıkarılmasını istiyor. Peki, emekli maaşı ek ödemelerinin artması ile birlikte SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaşı ek ödemeleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

24.11.2019 09:00 - Son Güncelleme: 24.11.2019 09:00
Emekli maaşına %8 ek ödeme | 2020 SSK SGK Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emekli bir yandan Ocak zammını beklerken, bir yandan da gelirini artıracak talepleri bekliyor.

Emekli maaşına %8 ek ödeme | 2020 SSK SGK Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Emekliler, maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödemenin artırılmasını bekliyor.

Emekli maaşına %8 ek ödeme | 2020 SSK SGK Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de oranın en az yüzde 8'e çıkarılmasını istiyor.

Emekli maaşına %8 ek ödeme | 2020 SSK SGK Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

226 TL ARTIŞ
TÜED Başkanı Kazım Ergün, "Emeklilerimiz, harcamalarıyla vergi ödeyen bir kesimdir. Vergi iadesinin yerine getirilen yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme yüzdeleri, KDV ve ÖTV oranları esas alınarak yüzde 8-9 oranlarına yükseltilsin" dedi.

Emekli maaşına %8 ek ödeme | 2020 SSK SGK Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödemelerinde büyük artış yaşanacak.

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