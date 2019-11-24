25 Kasım altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Altın fiyatları ile ilgili vatandaşlar internetten bilgi alıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.800,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 yükselişle 270,20 liradan işlem görmüştü. 25 Kasım Pazartesi günü gram altın 268,72 liradan alınırken, 268,77 liradan satılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Kasım canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

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