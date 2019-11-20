Emekli maaşını; çalışılan süre, ödenen prim tutarı başta olmak üzere iki parametre belirler. SGK'ya yüksek sigorta primi ödeyenler prim ödemeleri daha az olanlara nazaran daha yüksek emekli maaşı alırlar. Emekli maaşları yıl içerisinde Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkıyla zamlanır. Hak sahipleri emekli vatandaşların tercihine bağlı olarak istediği bankadan SGK'dan emekli maaşı alabilirler.

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