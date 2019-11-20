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  • 20.11.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 09:48

? 2019 yılı 4B

Emekli olduktan sonra maddi sıkıntı çekmek istemeyen vatandaşlar yüksek emekli maaşı alma yollarını araştırıyor. Ayrıca ne kadar maaş alacaklarını da öğrenmek istiyorlar. Emekli maaşı hesaplama yöntemleri sayesinde kişi çalışma hayatına devam ettiği sırada emekli olduğunda ne kadar maaş alacaklarını bilmek istiyorlar. Peki emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? İşte emekli maaşı hesaplama yolları.

Emekli olunca kaç para maaş alırım?

Emekli maaşını; çalışılan süre, ödenen prim tutarı başta olmak üzere iki parametre belirler. SGK'ya yüksek sigorta primi ödeyenler prim ödemeleri daha az olanlara nazaran daha yüksek emekli maaşı alırlar. Emekli maaşları yıl içerisinde Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkıyla zamlanır. Hak sahipleri emekli vatandaşların tercihine bağlı olarak istediği bankadan SGK'dan emekli maaşı alabilirler.

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