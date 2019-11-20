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  • 20.11.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 09:38

tavan , Bağ- Kur emekli maaş mı kaç TL oldu?

2020 yılı emekli maaşı oranları bekleniyor. 2020 yılı TÜFE tahmini yüzde 8.2 olmuştu. Bu bağlamda Merkez Bankası beklenti anketine göre emekli maaşı artış oranları yüzde 7.3 seviyesinde olabilir. Ek ödemeler, ilave tutarlar ve promosyonlar Ocak ayı itibariyle belli olacak ve emekli maaş zammına ek olarak hesaplanacak. Emekli maaşını; çalışılan süre, ödenen prim tutarı başta olmak üzere iki parametre belirler. ’ya yüksek sigorta primi ödeyenler prim ödemeleri daha az olanlara nazaran daha yüksek emekli maaşı alırlar. İşte yeni yıl ön görülen emekli maaş zamları!

2020 yılı taban ve tavan emekli maaşları ne kadar?

12 milyondan kişinin emekli maaşı zam oranları şekillenmeye başladı! SSK ve Bağ- Kur emeklilerini yakından ilgilendiren enflasyon verileri geçtiğimiz günlerde açıklandı. ocak ayı itibariyle açıklanacak olan rakamlarla birlikte emekli maaşı netlik kazanacak. Yeni hesaplanan oranlara göre 2020 emekli maaşı 7.3 zamlanması bekleniyor. İşte ek düşük ve yüksek emekli maaşları... Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş alıyor.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE 7.3 OLURSA...

Emekli maaşı zammı yüzde 7.3 oranla olursa aşağıdaki maaş tutarına göre zamlar hesaplara yansıtılacak. Ek ödemeler ve promosyonlar hariç SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı değişkenlik gösterebilecek.

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