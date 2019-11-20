12 milyondan kişinin emekli maaşı zam oranları şekillenmeye başladı! SSK ve Bağ- Kur emeklilerini yakından ilgilendiren enflasyon verileri geçtiğimiz günlerde açıklandı. ocak ayı itibariyle açıklanacak olan rakamlarla birlikte emekli maaşı netlik kazanacak. Yeni hesaplanan oranlara göre 2020 emekli maaşı 7.3 zamlanması bekleniyor. İşte ek düşük ve yüksek emekli maaşları... Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş alıyor.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE 7.3 OLURSA...

Emekli maaşı zammı yüzde 7.3 oranla olursa aşağıdaki maaş tutarına göre zamlar hesaplara yansıtılacak. Ek ödemeler ve promosyonlar hariç SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı değişkenlik gösterebilecek.