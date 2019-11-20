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  • 20.11.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 09:14

birlikte kaç para oldu? İşte hesaplama

milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Emekli maaşları birlikte ne kadar oldu? Sorusu gündeme geldi. 2020 yılı Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte maaşların kaç para olacağı da dört gözle bekleniyor. Bu bağlamda emekli maaşlarına ek ödemeler ve miktarı ile birlikte maaşların ne kadar olacağı emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Ocak ayında gerçekleşecek olan zam sonrası maaşların ne kadar olacağı hesaplandı. Haberimizde hem 'lı hem de Bağkur'lu emeklilerin ayrı ayrı maaş zamları hesaplaması haberimizde yer alıyor. İşte emeklilere gelecek olan zam miktarı ve ek ödemeler...

Emekli maaşları ek ödeme ile birlikte kaç para oldu?

Milyonlarca SSK SSK ve Bağkur emeklisi ek ödeme ile maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Bilindiği gibi her sene Ocak ve Temmuz ayında emekli maaşlarına zam yapılmaktadır. Emekliler heyecanla maaşlarına gelecek olan zam miktarını bekliyor. Zammın ne kadar olacağı az çok tahmin edilebiliyor. Yeni hesaplanan oranlara göre 2020 emekli maaşı 7.3 zamlanması bekleniyor. İşte ek düşük ve yüksek emekli maaşları... En düşük emekli maaşı 1125 TL olan SSK emeklilerine %8,46 zam yapılacak ve maaş 1220 TL olacak. Ek olarak %5 zam daha yapılarak 61 TL eklenecek bu durumda verilecek en düşük maaş 1280 TL olacak. En yüksek emekli maaşı olan 5 bin 887 TL ye %8,46 oranında zam yapılacak.

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Yaklaşık 12 milyon emekli her yıl Ocak ve Temmuz ayını heyecanla beklemektedir. 2020 yılının Ocak ayına çok az bir zaman kaldı. Emeklilere yapılan maaş Emekli Sandığı ise enflasyon %5 in üzerinde olursa aradaki fark kadar zam yapılmaktadır.

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