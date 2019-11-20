Milyonlarca SSK SSK ve Bağkur emeklisi ek ödeme ile maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Bilindiği gibi her sene Ocak ve Temmuz ayında emekli maaşlarına zam yapılmaktadır. Emekliler heyecanla maaşlarına gelecek olan zam miktarını bekliyor. Zammın ne kadar olacağı az çok tahmin edilebiliyor. Yeni hesaplanan oranlara göre 2020 emekli maaşı 7.3 zamlanması bekleniyor. İşte ek düşük ve yüksek emekli maaşları... En düşük emekli maaşı 1125 TL olan SSK emeklilerine %8,46 zam yapılacak ve maaş 1220 TL olacak. Ek olarak %5 zam daha yapılarak 61 TL eklenecek bu durumda verilecek en düşük maaş 1280 TL olacak. En yüksek emekli maaşı olan 5 bin 887 TL ye %8,46 oranında zam yapılacak.

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yaklaşık 12 milyon emekli her yıl Ocak ve Temmuz ayını heyecanla beklemektedir. 2020 yılının Ocak ayına çok az bir zaman kaldı. Emeklilere yapılan maaş Emekli Sandığı ise enflasyon %5 in üzerinde olursa aradaki fark kadar zam yapılmaktadır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ