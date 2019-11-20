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  • 20.11.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 10:17

Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Kritik uyarısı!

Kredi veya kredi kartı taksitlerini ödeyemeyen birçok kişi bulunuyor. Eğer bu lar içinde ödenmezse lar, yasal takip başlatıyor. Bu sürede ödenen borçlardan sadece gecikme faizi alınıyor. 90 günü geçen alacaklar için banka, son kez çağrı yapıyor ve 7 gün ek süre tanıyor.

Bu dönemde de kapanmayan borç için avukat devreye girer. Dosya avukata gidince isim kara listeye yazılıyor. Ardından icra takibine varan işlemler yapılıyor.

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