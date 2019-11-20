Bu dönemde de kapanmayan borç için avukat devreye girer. Dosya avukata gidince isim kara listeye yazılıyor. Ardından icra takibine varan işlemler yapılıyor.
Bu dönemde de kapanmayan borç için avukat devreye girer. Dosya avukata gidince isim kara listeye yazılıyor. Ardından icra takibine varan işlemler yapılıyor.
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