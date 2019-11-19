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  • 19.11.2019 19:31
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 19:31

Faiz indirimi sevindirdi! 0,98-0.99 fırsatı sunuldu! IngBank, Denizbank, Finans, TEB, Akbank kredi faiz oranı

Ardı ardına bankaların kredi faiz indirimine gitmesi vatandaşları sevindiriyor. Konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altına düşürülmesiyle birlikte emlak piyasasında hareketlilik yaşandığı görülüyor. Bugüne kadar on binlerce vatandaş kredi talebinde bulundu. Ev ve araba alma planı yapan vatandaşlar ise bankalar tarafından sunulan teklifleri inceliyor. Son olarak geçen hafta bir banka daha konut kredisinde indirime gittiğini açıkladı. Konut almayı düşününlere banka tarafından 0.98 fırsatı sunuldu. İşte IngBank, Denizbank, Finansbank, TEB, Akbank kredi faiz oranı...

Kredide 0.98 fırsatı sunuldu! İşte kredi faiz oranları...

Birçok bankanın kredi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından konut satışlarındaki artış devam ediyor. Ev ve otomobil sahibi olmak isteyenler, yılın son çeyreğinde oluşan fırsatları değerlendiriyor. İndirimlerle birlikte satışların son bir buçuk ayda daha da yükseleceği öngörülüyor. Son iki aylık süreçte kredi faiz oranları hakkındaki araştırmalarda büyük bir artış yaşandı. Haberimizin içerisinde IngBank, Denizbank, Finans, TEB, Akbank kredi faiz oranlarını derledik. İşte güncel oranlar...

FAİZ ORANININ 0,98'E İNDİRİLDİĞİ AÇIKLANDI

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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