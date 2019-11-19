Faiz indirimi sevindirdi! 0,98-0.99 fırsatı sunuldu! IngBank, Denizbank, Finans, TEB, Akbank kredi faiz oranı

Birçok bankanın kredi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından konut satışlarındaki artış devam ediyor. Ev ve otomobil sahibi olmak isteyenler, yılın son çeyreğinde oluşan fırsatları değerlendiriyor. İndirimlerle birlikte satışların son bir buçuk ayda daha da yükseleceği öngörülüyor. Son iki aylık süreçte kredi faiz oranları hakkındaki araştırmalarda büyük bir artış yaşandı. Haberimizin içerisinde IngBank, Denizbank, Finans, TEB, Akbank kredi faiz oranlarını derledik. İşte güncel oranlar...

FAİZ ORANININ 0,98'E İNDİRİLDİĞİ AÇIKLANDI

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

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