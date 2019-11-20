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  • 20.11.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 11:10

nereden, nasıl alınır? 2019 Bina EKB fiyatları ne kadar?

nasıl alınır? Türkiye'de mesken olarak kullanılan tüm binalarda zorunlu hale getirilen "Enerji Kimlik Belgesi" alınması için son haftalara girildi. EKB olmayan binaların 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım veya kiralanması yapılmayacak. Peki, nereden, nasıl alınır? 2019 EKB fiyatları ne kadar?

'Enerji Kimlik Belgesi' alımında son viraj

Enerji Kimlik Belgesi alımında son haftalara girildi. Türkiye'de mesken olarak kullanılan tüm binalarda alınması yasal zorunluluk olan Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulaması ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yazımızda, Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili merak edilenleri derledik. Peki, Enerji Kimlik Belgesi kaç yıl geçerli? Enerji Kimlik Belgesi nereden, nasıl alınır? 2019 EKB fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Bina sahipleri ve yöneticiler, kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabiliyor.

Ayrıca EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara EKB verebiliyor.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ FİYATLARI NE KADAR?

Enerji Kimlik Belgesi fiyatları için enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

Bina toplamında daire sayısı ya da metrekare arttıkça kişi/metrekare başına düşen Enerji Kimlik Belgesi fiyatı azalır.

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