Son dakika kredi indirim haberi: Kredi faiz oranları indirim kararı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faizi düştü. İşte kredi faiz oranlarında son durum, kredi indirimi yapan bankalar ve en uygun kredi veren banka! Merkez Bankası'nın son üç toplantıda 10 puanlık faiz indirimi, bankaların konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekmesiyle konut satışları hızlandı. Son üç aydaki hareketle birlikte satışlar 1 milyon barajını geçti.Akbank kredi faiz oranları için indirim kararı aldı. Yapılan indirim ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faizi düştü. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir.

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.71

İhtiyaç kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.21

Konut kredisi: 1.09

0,98 FIRSATI SUNULDU

ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı. ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

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