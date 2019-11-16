SSK, SGK Bağkur emeklisi için fırsatlar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda iyi haberler emeklileri sevindiriyor. Ek ödemeler, erken emeklilik ve ikramiyelerle birlikte maaşlarında iyileştirme yapılan SSK, SGK Bağkur emeklisi olanlar için 10 maaş kredi ve 3 maaş nakit avans fırsatı sağlanıyor. Bu bağlamda emekliler 3 maaş tutarında avans kullanabilecek. Geri ödemeyi de taksitler halinde faizsiz olarak yapacak. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. İşte 10 maaş kredi 3 maaş avans alma şartları ve faizsiz kredi başvurusu....

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EMEKLİYE 10 MAAŞ KREDİ VERİLECEK

Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.

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