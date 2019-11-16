2020 yılı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekli, memur, asgari ücretli, engelli ve işsizlik evde bakım maaşı artışı hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Milyonlarca kişi Emekli, memur, asgari ücretli, engelli ve işsizlik evde bakım maaşı artış zamlarının ne kadar olacağını merak ederken konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor.

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EMEKLİ MAAŞLARINA NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Açıklanan veriler doğrultusunda; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak. Bu oran, Kasım ve Aralık enflasyonuna göre artabilecek. Enflasyon tahminlerine göre, yüzde 6.65 ya da 7.3 olabilecek. Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 5.31 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dâhil gelirinde 62,76 ile 312,61 lira arasında artış yaşanacaktır. En düşük aylık ise bin 244 lira 62 kuruşa çıkacaktır.

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