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  • 16.11.2019 19:19
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 19:19

16 Kasım bilezik, gram, çeyrek, yarım ne kadar oldu? Piyasalarda canlı alış satış fiyatı!

16 Kasım Cumartesi günü, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Güvenilir bir yatırım aracı olarak nitelendirilen ve doların güven kaybetmesiyle pek çok kişinin yatırım yapmak için yöneldiği altında güncel durum merak konusu oldu. Altın alıp yatırım yapanlar bu kapsamda 16 Kasım bilezik, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalarda canlı alış satış fiyatı...

Altın fiyatlarında düşüş! İşte canlı alış satış fiyatı...

Arama motorlarında günün şu saatlerinde altın fiyatları hakkında yapılan araştırmalar artış gösterdi. Altın alıp yatırım yapan binlerce vatandaş piyasalardaki güncel durum hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 271,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,40 liradan, bin 787 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 808 liradan, 247,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,40 liradan, bin 747 liradan alınan tam altın bin 767 liradan, 873 liradan alınan yarım altın 883 liradan ve 436 liradan alınan Ççeyrek altın 441 liradan satıldı. İşte 16 Kasım bilezik, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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