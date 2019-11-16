Arama motorlarında günün şu saatlerinde altın fiyatları hakkında yapılan araştırmalar artış gösterdi. Altın alıp yatırım yapan binlerce vatandaş piyasalardaki güncel durum hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 271,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,40 liradan, bin 787 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 808 liradan, 247,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,40 liradan, bin 747 liradan alınan tam altın bin 767 liradan, 873 liradan alınan yarım altın 883 liradan ve 436 liradan alınan Ççeyrek altın 441 liradan satıldı. İşte 16 Kasım bilezik, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?