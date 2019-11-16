Emekli maaşının 2020 yılında ne kadar olacağı birçok kişi tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Peki, Emekli maaşlarına ne zaman zam yapılacak? Emekli maaş listesi! 2019 yılına ait ilk zam Ocak ayında yapıldı ve 2018 yılı ilk yarısının enflasyon oranı dikkate alındı. Geçmiş 6 ayın enflasyon oranlarına bakılarak yüzde 10.19 oranında zam yapıldı. Yılın ikinci yarısı için ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılmıştı. Bu anlamda Sosyal Güvenlik Kurumu çatısından emekli olan vatandaşlara 6 ayda bir defa enflasyon oranına göre zam yapılmaktadır.

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EMEKLİ MAAŞLARINA NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Açıklanan veriler doğrultusunda; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak. Bu oran, Kasım ve Aralık enflasyonuna göre artabilecek. Enflasyon tahminlerine göre, yüzde 6.65 ya da 7.3 olabilecek.

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