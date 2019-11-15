Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.11.2019 12:19
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 12:19

yatan iller güncel liste: 15 Kasım evde bakım parası yatan iller sorgulama

yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılan bakım aylığı bazı illerde yatırılmaya başlandı. Açıklanan listede toplam 6 il gözüküyor. Evde bakım maaşından yararlanan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, hangileri? İşte güncl liste...

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

15 Kasım evde bakım maaşı yatan iller yeni liste açıklandı. Engelli ve yaşlıların bakımı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere evde bakım aylığı verilmektedir. Bakanlık denetiminde verilen evde bakım aylığının bugün hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Peki, 15 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte e-Devlet giriş ile 15 Kasım evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ve güncel liste...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Giresun, Tokat, Sakarya, Hatay, Siirt ve Amasya'da maaşların yattığına dair bilgiler gelmeye başladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEvde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Kasım evde bakım parası yatan iller sorgulama
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri