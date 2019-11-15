15 Kasım evde bakım maaşı yatan iller yeni liste açıklandı. Engelli ve yaşlıların bakımı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere evde bakım aylığı verilmektedir. Bakanlık denetiminde verilen evde bakım aylığının bugün hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Peki, 15 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte e-Devlet giriş ile 15 Kasım evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ve güncel liste...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Giresun, Tokat, Sakarya, Hatay, Siirt ve Amasya'da maaşların yattığına dair bilgiler gelmeye başladı.