Kirayı gününde ödemeyen yandı! Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden kiracıları ilgilendiren karar geldi. Mahkeme; sözleşmede belirtilen vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanması gerektiğine hükmetti.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden kiracıları ilgilendiren karar geldi. Mahkeme; sözleşmede belirtilen vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanması gerektiğine hükmetti. Vadesinde ödenmeyen kira ücreti sebebiyle açılan davaya bakan mahkeme, kararında şunları kaydetti: "Kira parasının ödeme zamanı ve vadesinde ödenmediği takdirde ihtara gerek yoktur. Vade tarihinden itibaren faiz uygulanır."