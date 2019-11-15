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Kirayı gününde ödemeyen yandı!

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden kiracıları ilgilendiren karar geldi. Mahkeme; sözleşmede belirtilen vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanması gerektiğine hükmetti.

Kirayı gününde ödemeyen yandı!
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden kiracıları ilgilendiren karar geldi. Mahkeme; sözleşmede belirtilen vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanması gerektiğine hükmetti. Vadesinde ödenmeyen kira ücreti sebebiyle açılan davaya bakan mahkeme, kararında şunları kaydetti: "Kira parasının ödeme zamanı ve vadesinde ödenmediği takdirde ihtara gerek yoktur. Vade tarihinden itibaren faiz uygulanır."

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