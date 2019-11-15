Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden kiracıları ilgilendiren karar geldi. Mahkeme; sözleşmede belirtilen vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanması gerektiğine hükmetti. Vadesinde ödenmeyen kira ücreti sebebiyle açılan davaya bakan mahkeme, kararında şunları kaydetti: "Kira parasının ödeme zamanı ve vadesinde ödenmediği takdirde ihtara gerek yoktur. Vade tarihinden itibaren faiz uygulanır."
- Ekonomi
- 15.11.2019
- Gazete
Kirayı gününde ödemeyen yandı!
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden kiracıları ilgilendiren karar geldi. Mahkeme; sözleşmede belirtilen vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanması gerektiğine hükmetti.
- Başkentin merkezine dev proje
- 14 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Konut müjdesi! Düşük faiz oranıyla ev nasıl alınacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.