İsteğe bağlı ile aile boyu sağlık

Çalışma imkanı olmayan vatandaşlara isteğe bağlı sigorta sistemi ile emeklilik imkanı var. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri ödeyerek günlerini tamamlayıp emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ- Kur'lu olarak değerlendiriliyor. Yani emekliliğiniz hesaplanırken Bağ- Kur şartları geçerli oluyor. Ödenecek primler geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı oluyorsunuz. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık 818,69 lira. Bunu 7.5 katına kadar yükseltmeniz de mümkün. İsteğe bağlı sigortalı olanlar, sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Üstelik sadece kendileri değil, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına da bu hizmet sunuluyor. Çalışmayan birisi isteğe bağlı sigortalı değilse, gelir testine girmesi isteniyor. Bu sayede gelir şartına göre Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeye de biliyor.
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ekonomi@takvim.com.tr
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