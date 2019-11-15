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Aktif büyüklüğü 443.5 milyar TL

Halkbank, yılın üçüncü çeyreği sonunda, toplam kredilerini 2018 yıl sonuna göre yüzde 14.6 artışla 391.9 milyar liraya taşıdı. Nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 38.7 olarak gerçekleşen bankanın aktif büyüklüğü yüzde 17.2 artışla 443.5 milyar lira oldu.

Aktif büyüklüğü 443.5 milyar TL
Halkbank, yılın üçüncü çeyreği sonunda, toplam kredilerini 2018 yıl sonuna göre yüzde 14.6 artışla 391.9 milyar liraya taşıdı. Nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 38.7 olarak gerçekleşen bankanın aktif büyüklüğü yüzde 17.2 artışla 443.5 milyar lira oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "KOBİ'lere yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz gelecek dönemde de devam edecek" diye konuştu.

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