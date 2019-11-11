Taşeron İşçi - 4/D'li KHK'lı taşeron işçiler için en önemli konular tediye ödemeleri ve 2020 Ocak ayı maaş zamları şekilde yorumlanıyor. Bu bağlamda yeni gelişmeler yaşanıyor. Yerel mahkemenin verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. Taşeron işçilere zam veya ek ödeme yapılacak mı? Taşeron işçilere 2020'de zam veya ek ödeme ne kadar yapılacak? Kamu çalışan taşeron işçiler 2020'de ne kadar maaş alacak? Belediyelerdeki taşeron işçilere ne kadar zam alacak? İşte taşeron işçiler ile ilgili son gelişmeler...

TAŞERON İŞÇİLERE 2020'DE ZAM VE EK ÖDEME YAPILACAK MI?

Kamuda çalışan taşeron işçilere yapılması beklenen enflasyon zammı ve asgari ücret zammına ilişkin yeni bir gelişme söz konusu değilken Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise;

- Belediyelerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir % 4 oranında zam yapılacak.

TAŞERON SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ