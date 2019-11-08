Taşerondan kadroya geçen 4-D sürekli işçi statüsündeki işçilerin ilave tediye ikramiye ödemelerinin taksitleri ödenmeye devam ediyor. 2020 yılı taşeron işçilere ne kadar maaş zammı yapılacak? KİT işçilerine kadro ne zaman gelecek haberimizde.. 2020 yılında taşeron işçilerin alacakları en önemli ek ödeme tediye ikramiyesi olacak. Yıllık 52 gün üzerinden 4 taksit halinde ikramiye alacak olan taşeron işçiler bu ikramiyeleri maaş oranlarına göre alacaklar. En az ödeme 2019 yılında 792 TL ile asgari ücretli taşeron işçilere ödenirken bu rakamın 2020 yılında artması bekleniyor. Peki taşeron işçi tediye ikramiye ödemeleri tarihi ve maaş zamları ne kadar olacak?

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İKRAMİYE ÖDEMELERİ TAKSİTİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kamu kurumları birimlerinde çalışan işçiler için tediye ek ödemeleri için taksit ödemeleri 9 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Diğer ikramiye ödemeleri için tarih ise 13 Aralık olarak duyuruldu. En az ödeme 792 Tl olarak açıklandı. Buna göre ikramiye ödemeleri gerçekleştiğinde takvim.com.tr ekibi olarak gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Maaş haklarında iyileştirmeler; Ocak ayı zammı ne kadar olacak?

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