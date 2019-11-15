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  • 15.11.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 09:20

2020 taban aylık ne kadar, kaç lira olacak?

– 2020 yılı yılı için heyecanlı bekleyiş sürerken vatandaşların gözü asgari ücret görüşmelerinden çıkacak haberine çevrildi. Vatandaşlar son dönemlerde özellikle asgari ücretin ne kadar olacağını araştırıyor. Asgari ücrete yapılacak zam oranı için ikinci 6 aylık dönemindeki rakamları belirleyici olacak. İşçinin ve işverenin merakla beklediği asgari ücret pazarlıkları Aralık ayından itibaren başlamıştı. Asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılında %26,05 oranında zam yapılmış ve asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL olmuştur. Peki 2020 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranı belli mi?

Asgari ücret zammı net - brüt kaç para olacak?

Asgari Ücret – Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor. Asgari ücret komisyonu Aralık ayı itibariyle toplanacak ve bu toplantıda zam oranı belirlenmiş olacak. Asgari ücreti zam görüşmeleri için, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kurulacak. 2020 asgari ücretin enflasyon rakamları dikkate alınarak tespit edilmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada 10,73 'lük TÜFE 'ye göre yüzde 25 zam gelmiş, 8,52 'lik TÜFE'ye göre de yüzde 19-20 oranında bir zam geleceği bildirildi.


2020 ASGARİ ÜCRET MİKTARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret ile beraber AGİ hesaplamasının neye göre yapılacağı merak konusu. Ayrıca asgari ücret 2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır ve ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılması düşünülmektedir.

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