Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.11.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 09:44

Bunu yapan tazminatsız kovuluyor! Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren karar

9. Hukuk Dairesi, şirketten verilen araç ile özel işlerin yapılmasını "haklı fesih nedeni" saydı. Bundan böyle şirket aracıyla özel işlerini yapan çalışanlar, tazminatsız işte çıkarılabilecek.

Bunu yapan tazminatsız kovuluyor

9. Hukuk Dairesi, iş ilişkisinde güven temelinin çöktüğü sonucuna vararak çalışan hakkında kıdem ve ihbar tazminatına hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Daire, çalıştığı şirkete ait aracı ve bazı malzemeleri mesai saatleri dışında özel işlerinde kullandığı tespit edilen çalışanın iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine karar verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBunu yapan tazminatsız kovuluyor! Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren karar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri