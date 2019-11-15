Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yönetmelikle, kuyum satışlarında taksit sayısına ilişkin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikte, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında geçen 'dört' ibaresi 'sekiz' olarak değiştirilmiştir" denildi.
Son dakika: Altın alımında taksit sayısı 8'e çıkarıldı
Perakende işletmelerin kuyum satışlarında taksit sayısı "dört"ten "sekiz"e çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
- 4 bankadan faiz indirimi! ING, Ziraat Bankası, Halkbank, ING ve Vakıfbank...
- İstifa edene de tazminat
- İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş karar!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.