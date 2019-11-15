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  • 15.11.2019 08:48
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 09:09

Son dakika: Altın alımında taksit sayısı 8'e çıkarıldı

Perakende işletmelerin kuyum satışlarında taksit sayısı "dört"ten "sekiz"e çıkarıldı. 'nın kararı 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar Resmi Gazete'de! Taksit sayısı 8'e çıkarıldı

'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle, kuyum satışlarında taksit sayısına ilişkin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikte, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında geçen 'dört' ibaresi 'sekiz' olarak değiştirilmiştir" denildi.

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