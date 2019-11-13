Asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar?
Kıdem tazminatı; belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, iş yerince topluca ödenen paradır. Kıdem tazminatı işçinin son ayki brüt ücretine göre belirlenir. Peki, kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır? Ayrımcılık tazminatı nedir? İhbar tazminatı kimleri kapsıyor?
Kıdem tazminatı; belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, iş yerince topluca ödenen paradır. Kıdem tazminatı işçinin son ayki bürüt ücretine göre belirlenir. Peki, Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı ne kadar eder? Merak edilen tüm detaylar haberimizde… Kıdem tazminatına habersiz işten çıkarma durumlarında ihbar tazminatı da ekleniyor. İşçilerin bilmediği bir tazminat daha var, ayrımcılık tazminatı. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in gündeme getirdiği bu tazminat ile milyonlarca kişinin kaderi değişebilir. Peki, ayrımcılık tazminatı şartları neler? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI NE KADAR EDER?
Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken yapılan yol, yemek, giyim gibi yapılan herhangi bir ekstra ödeme yok ise brüt ücret üzerinden yapılır. 2019 yılında asgari ücret brüt ücreti 2.558,40 TL'dir. Buna göre işçinin alacağı kıdem tazminatı tutarı işçinin çalıştığı işyerindeki çalıştığı yıl sayısı ile asgari ücret brüt tutarı olan 2.558,40 TL çarpılarak bulunmuş olur. Bu rakamdan sadece damga vergisi kesintisi yapılır.
Yemek, yol, giyim yardımı gibi düzenli hakları bulunan işçiye 2.558,40 TL'nin üzerine bu ödemelerin bir aya düşen ortalamalarının brütü eklenir. Kıdem tazminatı kişinin çalıştığı yıl ile brüt maaşının çarpılması ile hesaplanıyor. İhbar tazminatı ise çalışılan yıla göre belirleniyor ve 2 haftadan 8 haftaya kadar çıkıyor. Geri dönüş tazminatında ise 30 kişiden fazla işyerinde çalışanlar, 1 ay içinde dava açtıklarında 8 brüt maaşa kadar tazminat alabiliyor.
ÇALIŞANLAR BİLMİYOR
30 kişiden az personeli olan şirketlerin çalışanlarının ise farklı bir güvencesi bulunuyor. Bu çalışanlar işe geri dönüş davası açamıyorlar ancak 'kötü niyet tazminatı' ile alacakları parayı 3'e katlayabiliyorlar.
Kötü niyet tazminatı fesih hakkını kullanırken işverenin yaptığı hatalarla ortaya çıkıyor. Birçok çalışan bundan habersiz olduğu için de bu tazminatı kaçırıyor. Oysa ihbar tazminatının 3 katı ödeniyor ve ciddi bir tutar oluşturuyor.
Burada çalışanın işten çıkarılırken haksızlığa uğraması söz konusu. Örneğin; bir işçi sadece evlendiği için ya da hamile kaldığı için işten atılmışsa devreye kötü niyet tazminatı giriyor. Yine ırk, cinsiyet ayrımı, sendika üyeliği, hakkını arama gibi konularda da kötü niyet tazminatına hükmediliyor.