Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Bu anlamda Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim'de yıllık yüzde 9.26'dan yüzde 8.55'e geriledi. Asgari ücret zammı yüzde 8 buçuk olacağı tahmin ediliyor. Şuanda net 2.020,90 olan asgari ücret 172 TL zam ile 2 bin 192 TL olacak. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 yılı Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret.

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ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

TÜİK verilerinde göre enflasyon oranları %8,5 oranında. Bu enflasyon rakamlarının doğruluğu her ne kadar marketlerde, çarşı-pazarda hükmü olmasa da hükümet, asgari ücretlilere enflasyon oranında zam yapmayı vaat ediyor. Lakin asgari ücrete verilmesi hedeflenen yüzde 8,5 maaş zammının hiçbir şeyi ifade etmemesi, iktidar kanadında da tartışılmış olacak ki, öngörülen 8,5 zam oranının haricinde devlette elini taşın altına koyarak aldığı vergilerde indirim yoluna gidecek. Yani enflasyon oranında verilecek zammın haricinde, asgari ücretten alınan vergi oranlarında indirime gidilerek ek zam vermiş gibi olacak.

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