TOKİ'den dar gelirliye, emekliye ve asgari ücretliye konut kolaylığı devam ediyor. Bu bağlamda TOKİ çok uygun taksitlerle evleri sunuyor.

Şu anda alt ve orta gelir grubuna yönelik 24 şehirde, toplam 1631 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutların son başvuru tarihi ise 31 Aralık olarak belirtildi. Geçtiğimiz ay TOKİ 6 bin evin teslimini yapmıştı. Yeni satışa sunulan evlerin vade süreleri 96 aydan başlıyor ve 240 aya kadar uzuyor. Bu arada hükümet dar gelirli vatandaşların konut erişimini kolaylaştırmak adına önümüzdeki yıllarda yeni projeleri devreye sokacak. Bu projelerden birisi de 250 bin sosyal konut projesi. İşte TOKİ asgari ücretli, emekli, dar gelirli konut alma başvuru şartları ve tüm detaylar

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TOKİ KONUTLARI TARİHLERİ AÇIKLANDI



Şu anda alt ve orta gelir grubuna yönelik 24 şehirde, toplam 1631 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirlendi. Yalnızca İstanbul Başakşehir, Afyon Sinanpaşa, Niğde Bor ve Siirt projelerinin başvuruları bu tarihten daha erken. 335 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansı sunan bu konutların fiyatları 104 bin 518 liradan başlıyor.

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