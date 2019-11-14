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  • 14.11.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 09:51

'den evler! İşte başvuru şartları

konut alım başvuru şartları devam ediyor. Bu bağlamda alt gelir grubu, emekli ve asgari ücretliye uygun evlere yoğun bir ilgi var. Şu anda alt ve orta gelir grubuna yönelik 24 ilde 1631 konut satışta. Bu projelerden 348 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olmak mümkün. Birçok proje için son tarih . Bu arada alt gelir grubu satışlarında borç bitmeden konut devri ve kiralama yapılamaz. Standart (Orta gelir) gelir grubu projelerinde ise konut teslim alındıktan 1 ya da 2 yıl sonra konut devir işlemi gerçekleştirilebilir. İşte TOKİ konutları başvuru şartları ve tüm detaylar...

348 lira taksitle TOKİ'den evler! İşte başvuru şartları

TOKİ'den dar gelirliye, emekliye ve asgari ücretliye konut kolaylığı devam ediyor. Bu bağlamda TOKİ çok uygun taksitlerle evleri sunuyor.
Şu anda alt ve orta gelir grubuna yönelik 24 şehirde, toplam 1631 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutların son başvuru tarihi ise 31 Aralık olarak belirtildi. Geçtiğimiz ay TOKİ 6 bin evin teslimini yapmıştı. Yeni satışa sunulan evlerin vade süreleri 96 aydan başlıyor ve 240 aya kadar uzuyor. Bu arada hükümet dar gelirli vatandaşların konut erişimini kolaylaştırmak adına önümüzdeki yıllarda yeni projeleri devreye sokacak. Bu projelerden birisi de 250 bin sosyal konut projesi. İşte TOKİ asgari ücretli, emekli, dar gelirli konut alma başvuru şartları ve tüm detaylar

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TOKİ KONUTLARI TARİHLERİ AÇIKLANDI

Şu anda alt ve orta gelir grubuna yönelik 24 şehirde, toplam 1631 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirlendi. Yalnızca İstanbul Başakşehir, Afyon Sinanpaşa, Niğde Bor ve Siirt projelerinin başvuruları bu tarihten daha erken. 335 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansı sunan bu konutların fiyatları 104 bin 518 liradan başlıyor.

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