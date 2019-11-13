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  • 13.11.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 09:13

yattı mı? Tahsis numarası...

Milyonlarca , ve Bağkur emeklisi Kasım ayı maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Haberimizde tüm detayları verdik. Emekli tahsis numarasını en yakın Kurumundan yahut üzerinden sorgulamak mümkündür. Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Bunun için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünden “4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi” (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emeklilik-islemleri-evrak-takibi) seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

Kasım ayı emekli maaşları yattı mı?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli aylığı alan vatandaşlarımız için emekli maaşı ödeme günlerine haberimizde yer verdik. İşte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşı yatma zamanları ve tüm merak edilenler... Emeklilik, kişilerin yasalarca belirlenen uzunca bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatından tamamen çekilmeleri. Bu kimselere emekli veya tekaüt denir. Böylelikle emekli maaşlarının yatırılacağı gün belirlenir ve maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yapılır.

SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

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