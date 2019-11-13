SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli aylığı alan vatandaşlarımız için emekli maaşı ödeme günlerine haberimizde yer verdik. İşte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşı yatma zamanları ve tüm merak edilenler... Emeklilik, kişilerin yasalarca belirlenen uzunca bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatından tamamen çekilmeleri. Bu kimselere emekli veya tekaüt denir. Böylelikle emekli maaşlarının yatırılacağı gün belirlenir ve maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yapılır.

SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

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