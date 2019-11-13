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  • 13.11.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 09:28

Başvurular bugün başlıyor! Ayda 1300 lira verilecek

'dan büyük müjdeler gelmeye devam ediyor. Çalışan anneler için bir adım daha atılmıştı. Bu bağlamda çalışan annelere kreş ve bakıcı desteği verilecek ve başvuru için bugün son gün. Çalışan Anne Desteği için ön kayıtlar 13 Kasım Çarşamba günü başlayacak. Ön kayıtlar e-devlet şifresi ile sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Kesin kayıt ise 26 Kasım’da. Çalışan anne desteği kapsamında ayda 1300 lira (200 Euro), engelli çocuğu olan annelere ise ayda 1625 lira (250 Euro) ödenecek.

Başvurular bugün başlıyor! Ayda 1300 lira...

SGK çalışan anne desteği ön kayıt ve kreş ve bakıcı desteği alma şartları oldukça merak ediliyor. Kadın istihdamını artırmak amacıyla yeni bir pilot çalışma hayata geçiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği desteği ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 bin 700 kadına bakıcı parası verilecek. Başvurular bugün başlıyor. Kreş desteği başvuruları nasıl yapılır? Kimler kreş desteğine başvuru yapabilir? İşte çalışan anneler için bakıcı desteği ile ilgili merak edilen detaylar. Kreş yardımının alınabilmesi için anne veya babanın sigortalı olarak çalışıyor olması, annenin maaşının düşük seviyelerde olması ve bebeğe bakacak kimsenin olmaması gerekir.

Eğitimli bakıcıya

0-24 aylık çocuklarını bakıcıyla büyüten çalışan annelere verilen bu destek, aslında anneler üzerinden belgeli bakıcılara aktarılacak. Proje desteği 3 yıl devam edecek. Bakıcıların 0-36 ay çocuk bakımını kapsayan eğitim aldığını diplomayla veya onaylı sertifika ile ispatlaması gerekiyor.

Destekten yararlanmak için başvurular internet üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak yapılacak.

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