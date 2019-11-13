SGK çalışan anne desteği ön kayıt ve kreş ve bakıcı desteği alma şartları oldukça merak ediliyor. Kadın istihdamını artırmak amacıyla yeni bir pilot çalışma hayata geçiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği desteği ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 bin 700 kadına bakıcı parası verilecek. Başvurular bugün başlıyor. Kreş desteği başvuruları nasıl yapılır? Kimler kreş desteğine başvuru yapabilir? İşte çalışan anneler için bakıcı desteği ile ilgili merak edilen detaylar. Kreş yardımının alınabilmesi için anne veya babanın sigortalı olarak çalışıyor olması, annenin maaşının düşük seviyelerde olması ve bebeğe bakacak kimsenin olmaması gerekir.

Eğitimli bakıcıya

0-24 aylık çocuklarını bakıcıyla büyüten çalışan annelere verilen bu destek, aslında anneler üzerinden belgeli bakıcılara aktarılacak. Proje desteği 3 yıl devam edecek. Bakıcıların 0-36 ay çocuk bakımını kapsayan eğitim aldığını diplomayla veya onaylı sertifika ile ispatlaması gerekiyor.

Destekten yararlanmak için başvurular internet üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak yapılacak.

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