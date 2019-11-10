Son dakika kredi indirim müjdesi! Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesinin ardından gözler Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'a çevrildi. Uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yeni kredi paketlerini bekliyorlar. Bu anlamda ilk haber geldi ve bu bankalar ihtiyaç ve taşıt kredisinde faiz indirimine gittiler. 5 yıl vadede en uygun banka kredisi faiz oranı aylık % 1,08 en düşük banka kredisi maliyet oranı aylık % 1,30 seviyesinde. Bugün sunulan en düşük banka kredisi teklifiyle 10.000 TL 36 ay vadede ihtiyaç kredisi kullanılırsa aylık taksit 241 TL, toplam geri ödeme ise 14.448 TL olacak. İşte konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları...

KONUT KREDİSİNDE FAİZ ORANLARI 0.69'U GÖRÜR MÜ?

Hayallerindeki eve kavuşmak için bankaların konut kredisi ürünlerine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, kredi kullanma konusunda sabırlı davranmaya çalışıyor. Son olarak TCMB Başkanı Murat Uysal'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından sonra politika faizinde 250 baz puanlık indirime gidildiğini açıklamasının ardından gözler tüm özel ve kamu bankalarına çevrildi.

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