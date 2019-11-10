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  • 10.11.2019 14:19
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 14:27

Maaşlara ... Emekliye, memura, yaşlıya, engelliye ve dar gelirliye...

Milyonlarca vatandaşın 2020 yılında yine yüzü gülecek. Bu bağlamda nde başta yaşlılar olmak üzere engelli, dar gelirli vatandaşlara ayrılan ların 7,4 milyar TL artması gündeme geldi. 2020 bütçesinde emekliye ayrılan pay % 14, memurun ödeneği % 13.5 arttı. Yaşlılar için % 17, engelli bakımı için % 11 fazla para ayrıldı. Peki, 2020 bütçesinde maaşlara yapılacak ile birlikte , memur ödeneği, yaşlılar ve engelli bakımı için ödenen paralarda ne kadar artış yaşanacak? Memur emeklilerine Ocak'ta yapılacak zamma ilaveten ne kadar fark ödenecek? Kim ne kadar alacak? İşte emekliler, memurlar ve yaşlıları ilgilendiren tüm detaylar...

Maaşlara zam... Emekliye, memura, yaşlıya...

Milyonlara güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda çeçtiğimiz haftalarda hazırlanan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi 82 milyon vatandaşa destek içeriyor. 2020'de yaşlılara, engellilere, dar gelirlilere daha fazla destek verilecek, sosyal yardımlar 7.4 milyar lira artacak. 2019 yılı bütçesinde 62.1 milyar lira olan sosyal yardımlara ayrılan kaynak miktarı, 2020 bütçesinde 69.5 milyar liraya çıkarıldı. 2020'de ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanmaları için sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferler de 13.4 milyar liraya yükselecek. Peki emekliye, memura, yaşlıya ve engelliye maaş zammı ne kadar olacak?

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MEMUR HARCIRAHLARINA YÜZDE 8 ZAM

İlgili 2020 bütçesinde ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar için 51,60 TL olarak belirlenen günlük harcırah, 2020 yılında %8 artışla 56,10 TL şeklinde artırılmıştır. Ayrıca ek göstergesi 5800 ila 800 arasında olanların günlük harcırahı 48,15 TL'den 52,35 TL'ye ve ek göstergesi 300 ila 5800 arasında olanların günlük harcırah tutarı da 45,20 TL'den 49,15 TL'ye artmış oldu.

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