Milyonlara güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda çeçtiğimiz haftalarda hazırlanan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi 82 milyon vatandaşa destek içeriyor. 2020'de yaşlılara, engellilere, dar gelirlilere daha fazla destek verilecek, sosyal yardımlar 7.4 milyar lira artacak. 2019 yılı bütçesinde 62.1 milyar lira olan sosyal yardımlara ayrılan kaynak miktarı, 2020 bütçesinde 69.5 milyar liraya çıkarıldı. 2020'de ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanmaları için sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferler de 13.4 milyar liraya yükselecek. Peki emekliye, memura, yaşlıya ve engelliye maaş zammı ne kadar olacak?

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MEMUR HARCIRAHLARINA YÜZDE 8 ZAM

İlgili 2020 bütçesinde ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar için 51,60 TL olarak belirlenen günlük harcırah, 2020 yılında %8 artışla 56,10 TL şeklinde artırılmıştır. Ayrıca ek göstergesi 5800 ila 800 arasında olanların günlük harcırahı 48,15 TL'den 52,35 TL'ye ve ek göstergesi 300 ila 5800 arasında olanların günlük harcırah tutarı da 45,20 TL'den 49,15 TL'ye artmış oldu.

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