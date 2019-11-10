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indi konut talebi arttı

Kamu bankalarının öncülüğünde konut kredi lerinin yüzde 1'in altına inmesi ertelenen talebi patlattı. Konut satışları artarken uzmanlar fiyatlar düşükken ev almanın tam zamanı olduğunu söylüyor.

Faiz indi konut talebi arttı
Kamu bankalarının öncülüğünde konut kredi lerinin yüzde 1'in altına inmesi ertelenen talebi patlattı. Konut satışları artarken uzmanlar fiyatlar düşükken ev almanın tam zamanı olduğunu söylüyor. Emlak uzmanı Rodi Kayım, "Faiz indirimi sektöre ilaç gibi geldi. Bu oranların devam etmesi alt ve orta gelirde olup da ev sahibi olmak isteyenler için fırsat. Ev almak istedikleri çevreyi iyi araştırıp makul fiyatlarda ev bulabilirler" dedi.

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