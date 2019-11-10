Alışveriş yapacaklara "Efsane Cuma" uyarısı! Bu tuzağa sakın düşmeyin

Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, dünyayla beraber Türkiye'yi de saran büyük indirimlerin yapıldığı çılgın alışveriş kampanyalarının çoğunun tüketicinin zaaflarını suistimal ettiğini söyledi. Ağaoğlu, iki gündür devam eden "11.11" ve "Efsane Cuma" olarak bilinen Kasım ayı indirimlerinin de aldatmacadan ibaret olduğunu söyledi.

Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, iki gündür devam eden Kasım ayı indirimlerine dikkat çekti. Çoğu mağazanın indirim dönemlerinde, önce ürünlerin fiyatını artırıp sonra indirim uygulayarak tüketiciyi aldattığını anlatan Ağaoğlu, dürüst esnafın da bu nedenle töhmet altında kaldığını vurguladı.