Emekliye en az 1.245 TL | 2020 ek ödemeyle güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
Ocak'ta emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de artacak. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların gelirlerinde 62 ile 312 lira arasında artış yaşanacak. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre oranlar artabilecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödemeyle birlikte emeklilerin güncel maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
10.11.2019 08:08
- Son Güncelleme: 10.11.2019 08:08
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